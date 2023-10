Toilettenpapier: Essity-Werke in Neuss und Witzenhausen stehen zum Verkauf

Genauso wichtig aber findet Groth, dass der Spitzenausgleich für energieintensive Unternehmen doch erhalten bleibt. Das ermöglicht Unternehmen aus Branchen wie Papier, Zement oder Stahl sich die Energiesteuer um bis zu 90 Prozent erstatten zu lassen. Der aktuelle Haushaltsentwurf sieht vor, ihn ab 2024 zu streichen: „Die Abschaffung würde für Essity in Deutschland mehr als zehn Millionen Euro Mehrkosten bedeuten“, sagt Groth. Bei einem so voluminösen Material wie Toilettenpapier ist eine Verlagerung der Produktion weg von den Verbrauchern nicht kosteneffizient, ein Wegsiedeln scheidet also aus. Steuerliche Mehrkosten würden stattdessen voll an die Verbraucher weitergereicht, so Groth. Die politischen Entscheidungen hätten aber keine Auswirkungen auf den geplanten Verkauf der Handelsmarken.