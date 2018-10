Tom Enders-Nachfolge Guillaume Faury übernimmt Chefposten bei Airbus erst im Frühjahr

Der Wachwechsel an der Spitze von Airbus geht Insidern zufolge im kommenden Frühjahr über die Bühne. Der Franzose Guillaume Faury werde Tom Enders als Vorstandschef erst zur Hauptversammlung 2019 ablösen, sagten mehrere mit dem Zeitplan vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Der 59-jährige Enders hatte die Hauptversammlung bereits als Termin für seinen Abschied anvisiert, zuletzt waren aber Spekulationen über einen vorgezogenen Wechsel aufgekommen. Der Airbus-Verwaltungsrat wollte noch am Montag - früher als geplant - über die Spitzenpersonalie entscheiden. Als Chef der Airbus-Verkehrsflugzeug-Sparte soll Faury keinen Nachfolger bekommen, wie die Insider sagten.