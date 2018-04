Tom Enders: Was den Chefwechsel bei Airbus so schwierig macht  

Als wenn diese Änderungen nicht genug wären, sind sie von reichlich politischer Begleitmusik untermalt. Seit Enders seinen Abschied verkündete, melden nun sowohl die deutsche als auch die französische Seite ihre Ansprüche an. Und das so stark, dass der Konzern jüngst mitteilte, die Cheffrage werde erst zum Jahresende entschieden. Freundlich verklausuliert war wohl gemeint: ‚Bis dahin sollen bitte alle in der Politik und den Medien nicht nerven‘.