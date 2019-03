Top-Medikament: Bayer legt Rechtsstreit wegen Xarelto mit Vergleich bei

Erst in der vergangenen Woche erlitt der Konzern in einem wegweisenden US-Prozess um das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel eine herbe Niederlage. Zum zweiten Mal sah eine Jury das Herbizid Roundup des US-Konzerns Monsanto, den Bayer für 63 Milliarden Dollar übernommen hatte, als mitverantwortlich für die Krebserkrankung des Klägers. Die Klagewelle dürfte dadurch weiter an Fahrt gewinnen.