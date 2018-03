Toyota, Nissan und Co: Japans Autoindustrie erfindet sich neu – und setzt auf Robotaxis

In einer Welt globaler Ride-Sharing-Apps wie Uber in den USA oder Chinas Didi Chuxin hört sich das japanische Selbstbewusstsein hochtrabend an. Aber in Japan müssen Nissan und Dena schon sehr stark die Werbetrommel rühren, um überhaupt noch gehört zu werden. Denn der Nachzügler in Sachen Sharing-Economy versucht nun, mit einem Massenstart neuer Initiativen zu einem Zentrum der Mobilitätsrevolution zu werden.