Toyota-Tochter: Volkswagen und japanischer Lkw-Bauer Hino Motors planen Kooperation

Ziel sei eine Kooperation bei Umwelttechnologien wie Elektrofahrzeugen, so das Blatt. Auch wolle man über eine Ergänzung der jeweiligen Absatz- und Produktionsnetzwerke sprechen. Volkswagen erhoffe sich, von Hino Motors starker Präsenz in Asien profitieren zu können, heiß es. Toyota, Volkswagens Erzrivale, ist zu 50,1 Prozent an Hino beteiligt.