Tracto Kabel verlegen ohne Buddeln: Die Erdrakete stottert

Maulwürfe haben es in Deutschland nicht leicht. Wenn sich im Frühjahr wieder die Erdhügel auf dem Rasen türmen, dann dürfte so mancher Hobbygärtner genervt zu seinem Spaten greifen. Was sie dabei völlig außer Acht lassen: Maulwürfe sind eigentlich ganz nützlich, fressen sie doch Schädlinge. Beim Maschinenbauer Tracto haben sie sich den Maulwurf gleich als Vorbild genommen. Denn ähnlich wie das Tier graben sich die Maschinen der Firma in das Erdreich ein. So lassen sich beispielsweise Kabel verlegen – ohne ganze Straßenzüge aufreißen zu müssen. Maulwurftechnologie nennen sie das ganze daher auch.