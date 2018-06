Traditionsreiche Automarke: Borgward kehrt mit Online-Vertrieb und einer Werkstatt-Allianz zurück auf den deutschen Markt

StuttgartMit Online-Vertrieb und einer Allianz mit der Werkstattkette A.T.U versucht der Autobauer Borgward nun auch auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Als erstes Fahrzeug werde ab sofort eine limitierte Edition des SUV BX7 zu haben sein, kündigte das Unternehmen am Montag an seinem Sitz in Stuttgart an.