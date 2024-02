Traditionsunternehmen So drastisch ist der Sparkurs von Miele

Während die Belegschaft am Stammsitz in Gütersloh nun zumindest etwas Planungssicherheit hat, ist unklar, an welchen Standorten und in welchen Bereichen es zum Abbau der angekündigten 2000 Arbeitsplätze kommen soll. Von Miele heißt es nur, dass „vorwiegend in den sogenannten indirekten Bereichen, also nicht an den Produktionsmaschinen und Montagelinien“ Jobs abgebaut werden. In Gewerkschaftskreisen rechnet man damit, dass Stellen in der Verwaltung und auch im Bereich Forschung und Entwicklung verschwinden könnten. Weil Miele sich dazu sehr bedeckt halte, würden Unsicherheiten und Ängste in der Belegschaft geschürt, so die Kritik. Von „Verteilungskämpfen“ ist die Rede. „Es verlieren ja nicht die Mitarbeiter den Job, die während der guten Phase während der Coronapandemie eingestellt worden sind“, heißt es aus Gewerkschaftskreisen. Immerhin: Schließungen ganzer Standorte soll es nicht geben, wie Unternehmenssprecher Carsten Prudent bereits am Montag gegenüber der WirtschaftsWoche versicherte.