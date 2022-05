Traktorenhersteller Produktion bei Fendt läuft nach Hacker-Angriff wieder

Gut eineinhalb Wochen nach einem Ausfall wegen eines Hackerangriffs läuft die Produktion des Traktorenherstellers Fendt in Deutschland wieder. Am Stammsitz in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) sowie in den Werken im niedersächsischen Wolfenbüttel, in Hohenmölsen (Sachsen-Anhalt), Feucht, Asbach-Bäumenheim und Waldstetten (alle Bayern) sei am Montag wieder gearbeitet worden, sagte eine Unternehmenssprecherin.