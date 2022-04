Transporter: Mercedes-Benz Vans bekräftigt Ausblick – Chipmangel belastet

Der Transporterhersteller Mercedes-Benz Vans hält trotz der schwierigen Chip-Versorgungslage an seinem Ziel fest, in diesem Jahr mehr Fahrzeuge zu verkaufen. Im Gesamtjahr sei weiterhin ein leichter Anstieg des Absatzes, also um bis zu fünf Prozent, angepeilt sowie eine bereinigte operative Rendite von acht bis zehn Prozent. „Davon würde ich nach dem ersten Quartal nicht abgehen“, sagte der neue Spartenchef Mathias Geisen am Dienstag in Stuttgart. „Die Auftragslage ist extrem gut.“