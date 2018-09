Traton VW-Nutzfahrzeugtochter will in China schwere Lkw bauen

FrankfurtDie VW-Nutzfahrzeugsparte Traton baut ihr Engagement auf dem chinesischen Markt aus. Zusammen mit dem zur CNHTC -Gruppe gehörenden Unternehmen Sinotruk soll ein schwerer Lkw der Marke MAN für Kunden in der Volksrepublik entwickelt werden, wie Traton am Dienstag mitteilte. Außerdem wollen die beiden Unternehmen enger zusammenarbeiten bei der Beschaffung von Teilen und in der Entwicklung von Technologie.