Traton: VW-Trucksparte warnt vor Einbruch des Lkw-Markts in Europa

Bevor Traton im Sommer an die Börse ging, hatte Renschler für das kommende Jahr noch einen weiteren Anstieg der Verkaufszahlen und eine leichte Beschleunigung des Umsatzwachstums in Aussicht gestellt. Diese Erwartung wollte Renschler am Montag nicht wiederholen – zu unsicher sei die Marktentwicklung. „Wir sind nicht in der Lage, hier eine präzisere Aussage zu treffen“, sagte der Traton-Chef und kündigte zur Bilanzpressekonferenz im Februar einen detaillierten Ausblick an.