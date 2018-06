Treffen im Verkehrsministerium: Daimler-Chef Zetsche soll im Dieselskandal Zahlen vorlegen

Berlin/FrankfurtDaimler-Chef Dieter Zetsche soll am Montag erneut im Bundesverkehrsministerium vorsprechen und Klarheit über das Ausmaß des mutmaßlichen Dieselabgasskandals bei Mercedes schaffen. Der Konzernchef solle „konkrete Zahlen auf den Tisch legen“, bei wie vielen Fahrzeugen eine unzulässige Abgasreinigung eingebaut sei, teilte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Berlin mit.