Triebwerksbauer: Dreamliner-Triebwerk hält Rolls-Royce in den roten Zahlen

Trotz der Probleme, die Rolls-Royce schon 2018 in die roten Zahlen gerissen hatten, gelang es dem Unternehmen nun, Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten sechs Monaten deutlich zu steigern. So legten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf 7,35 Milliarden Pfund zu.