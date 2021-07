Triebwerksbauer: MTU Aero Engines sieht sich trotz Gewinnrückgangs auf Kurs

Der Triebwerksbauer MTU Aero Engines behält die Ziele für 2021 trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Halbjahr fest im Auge. Der Umsatz lag in den ersten sechs Monaten mit 2,00 (2020: 2,05) Milliarden Euro fast wieder auf Vorjahresniveau, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) ging aber um 15 Prozent auf 190 Millionen Euro zurück, wie MTU am Freitag in München mitteilte. Vorstandschef Reiner Winkler präzisierte die Prognose: Bis zum Jahresende soll der Umsatz auf 4,3 bis 4,5 (4,0) Milliarden Euro steigen; bisher hatte MTU mit 4,2 bis 4,6 Milliarden gerechnet.