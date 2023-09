Triebwerksbauer: MTU droht Milliardenlücke wegen Materialmangels

Airbus, ein wichtiger Kunde für die Triebwerke der beiden Hersteller, teilte mit, er sei wegen der Probleme in ständigem Kontakt mit Pratt & Whitney und mit seinen eigenen Kunden. Airbus erwarte keine Beeinträchtigungen für die Auslieferungen im laufenden Jahr und die Produktionsplanung 2024. Längerfristige Auswirkungen werde man in engem Kontakt mit Pratt & Whitney bewerten.



MTU hat einen Anteil von 18 Prozent an dem Getriebefan-Triebwerk. GTF-Triebwerke vom Typ PW1100G-JM sind das häufigste Triebwerk für das Airbus-Erfolgsmodell A320neo und unter anderem bei den Billigfluggesellschaften JetBlue, Spirit Airlines und Wizz Air im Einsatz. Der zum RTX-Konzern gehörende Partner Pratt & Whitney hatte zuvor erklärt, dass in den kommenden Jahren 600 bis 700 weitere Werkstatt-Aufenthalte nötig seien. Im Schnitt könnten deswegen 350 Jets nicht starten. Üblicherweise erhalten Fluggesellschaften Ersatztriebwerke, wenn ihre eigenen Triebwerke in die Werkstatt müssen - doch die vorhandenen reichen für den Rückruf der nun betroffenen Getriebefan-Triebwerke nicht aus. Die Fluggesellschaft Whizz Air erklärte, sie gehe davon aus, dass ihre Kapazitäten in der zweiten Jahreshälfte 2024 um zehn Prozent reduziert seien.