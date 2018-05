Triebwerksbauer: Rolls-Royce will Jahresziel trotz Problemen erreichen

LondonDer Triebwerksbauer Rolls-Royce hält trotz der Probleme bei den Trent-1000-Turbinen an seinem Gewinnziel fest. Grundsätzlich sei das Unternehmen gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet, teilte der britische Konzern am Donnerstag mit. Daher werde 2018 weiterhin ein operativer Gewinn zwischen 300 und 500 Millionen Pfund erwartet. 2017 hatte Rolls-Royce hier 317 Millionen Pfund verdient.