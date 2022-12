Trotz Sanktionen: Der Handel mit russischen Metallen boomt

Als die Kritik daran zunahm, veröffentlichte die LME im Oktober ein Positionspapier und führte unter ihren Mitgliedern eine Befragung durch, die klären sollte, ob sie den Handel mit russischen Industriemetallen stoppen sollte. Darin räumte die Börse ein, dass einige Händler und Kunden russische Erzeugnisse bereits vermieden. Im Großen und Ganzen gehe der Handel mit russischen Industriemetallen aber uneingeschränkt weiter. Die LME schrieb: „Die LME erkennt die komplexen ethischen Dimensionen bei der Verwendung russischer Rohstoffe voll und ganz an. Die Börse stellt fest, dass Marktteilnehmer ihre eigenen Entscheidungen zu diesen Angelegenheiten treffen werden, und respektiert das Recht der Teilnehmer, dies zu tun.“



Im November dann gab die LME bekannt, dass sie den Handel mit russischen Metallen fortsetzen würde. Ein „signifikanter Teil des Marktes“ habe wissen lassen, dass er plane, im kommenden Jahr weiter russische Metalle zu kaufen. In einer Erklärung ließ die Börse wissen, dass man daher weder ein Verbot noch Mengenbeschränkungen beim Handel mit russischen Metallen anstreben werde. „Obwohl es offensichtlich eine ethische Dimension hinsichtlich der globalen Akzeptanz von russischem Metall gibt, glauben wir, dass die LME nicht versuchen sollte, moralische Urteile zu fällen oder dem weiteren Markt diese Urteile aufzuerlegen.“ Als Hauptgrund für den fortgesetzten Handel gab die LME an, dass man die Preisstabilität nicht gefährden wolle. Sollten Staaten Sanktionen verhängen, werde man diesen „selbstverständlich“ folgen.