Trotz Sanktionen Der Handel mit russischen Metallen boomt

Auf den Handel mit russischen Industriemetallen wirken sich die Querelen bislang offenbar nicht negativ aus. Ganz im Gegenteil: Der Handel brummt. So haben Unternehmen in Europa und den USA über den Sommer große Mengen an Metallen aus Russland eingekauft. Zahlen aus der Comtrade-Datenbank der Vereinten Nationen zeigten, dass die Importe von Aluminium und Nickel aus Russland zwischen März und Juni um bis zu 70 Prozent zugelegt haben, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Das Volumen der Einkäufe stieg in diesem Zeitraum auf fast zwei Milliarden Dollar an. Die Informationsdienst Bloomberg berichtete, dass es nach der Bekanntgabe der LME im November einen Ansturm auf russische Erzeuger durch Käufer im Ausland gab.