Truck: Ford ruft F-150-Pick-ups zurück

Nach den Angaben von Ford wurden 918 Reklamationen wegen des Scheuerns der Kabel eingereicht, in 299 Fällen davon wurde die Parkbremse ungewollt aktiviert, in 19 Fällen während der Fahrt. Es seien aber keine Unfälle oder Verletzungen in diesem Zusammenhang bekannt, teilte Ford mit. Der F-150 ist das meistverkaufte Fahrzeug in den USA.