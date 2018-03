Tüv-Studie: Autofahrer trauen ihren Autopiloten nicht

Das bestätigt auch eine Studie, die der Tüv Rheinland am Donnerstag vorgestellt hat. Demnach sind Autofahrer in Deutschland, China und den USA davon überzeugt, dass die Sicherheit im Straßenverkehr mit der zunehmenden Automatisierung von Fahrzeugen abnimmt. In der repräsentativen Studie befragte der Tüv jeweils 1000 Personen online in den USA, China und Deutschland. Grundsätzlich glauben die Befragten zwar, dass zusätzliche Technik zu weniger Unfällen führt. Doch je automatisierter das Auto wird, desto stärker zweifeln die Autofahrer und verlieren das Vertrauen in die Technik.