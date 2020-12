Tunnelbohrer Ex-Bahnchef Grube verlässt Herrenknecht-Aufsichtsrat für Oettinger

Damit der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger in den Aufsichtsrat des Tunnelbohrmaschinenherstellers Herrenknecht einziehen kann, räumt Ex-Bahnchef Rüdiger Grube das Feld. Der Wechsel werde zu Beginn des neuen Jahres wirksam, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag in Schwanau an der deutsch-französischen Grenze nahe Straßburg.