Siemens: Schließung von Standort in Görlitz vom Tisch

Für Leipzig prüfe man nun auch einen möglichen Verkauf. Das Geschäft am Standort Offenbach, wo Beschäftigte Kraftwerke planen und bauen, solle wie geplant mit Erlangen gebündelt werden. Dadurch werde Offenbach „perspektivisch aufgegeben“, ein Teil der Mitarbeiter solle jedoch weiter im Rhein-Main-Gebiet bleiben. Über die Maßnahmen will Siemens in den beiden Sparten einen „großen“ dreistelligen Millionen-Euro-Betrag einsparen, wie Personalchefin Janina Kugel sagte. Ob es bei der Streichung von 6900 Jobs bleibt, werde sich in den Verhandlungen zeigen. Man sei offen für kreative Lösungen, wichtig sei aber, dass das Sparziel, das Siemens noch genau beziffern will, erreicht werde. IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner sprach von einem „für beide Seiten akzeptablen Ergebnis“.