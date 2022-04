The Boring Company: Mehr als nur Tunnel

Elon Musk will nicht nur in die Gehirne von Menschen, sondern auch unter die Erde. Mittel zum Zweck ist The Boring Company, die Musk 2017 gegründet hat. In unterirdischen Röhren, Hyperloops genannt, will Musk Menschen und Güter transportieren.

Bild: imago images