Typ Model 3: Rund 1600 Tesla-Autos stecken im Zoll in China fest

SchanghaiDer chinesische Zoll hält rund 1600 Tesla-Autos vom Typ Model 3 wegen falscher Kennzeichnungen in Schanghai fest. Der amerikanische Elektroautohersteller bestätigte am Mittwoch, es habe „Fehler beim Drucken“ gegeben. Tesla arbeite mit dem Zoll daran, das Problem zu lösen, und hoffe, dass die Autos bald freigegeben werden. Es beeinträchtige gegenwärtig nicht den Verkauf und die Reservierungen in China, sagte eine Firmensprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Doch sei nicht klar, wie lange es dauern werde.