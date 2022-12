U-Bahn-Linie: Siemens erhält 900 Millionen Euro schweren Auftrag für Metro-Projekt in Sydney

Siemens hat über seine Tochter Siemens Mobility in Australien einen Auftrag über 900 Millionen Euro für ein Metro-Projekt in Sydney an Land gezogen. Der Konzern solle für die neue U-Bahn-Linie zwischen dem Flughafen und dem Zentrum bei St. Marys unter anderem zwölf automatisierte, fahrerlose U-Bahn-Züge mit drei Wagen liefern, teilte Siemens am Mittwoch mit.