Überhöhte Medikamentenpreise: Mailänder Justiz beschlagnahmt in Betrugs-Fall Novartis-Gelder

Der mit der Untersuchung betrauten Finanzpolizei zufolge sollen neun private Krankenhäuser in Mailand zwischen 2013 und 2018 an dem Programm teilgenommen haben, das den Finanzen der Region Lombardei geschadet habe. Gemäß dem Beschlagnahmungs-Erlass, der von Reuters eingesehen werden konnte, bezahlten die Krankenhäuser für die Arzneien weniger, als ihnen von der Region erstattet wurde. Der Krankenhaus-Betreiber, die San-Donato-Gruppe, hatte in dem Zusammenhang im Dezember letzten Jahres bereits 10,2 Millionen Euro Schadenersatz gezahlt.