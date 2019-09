Übernahme AMS fordert Osram-Aktionäre zur Annahme des Angebots auf

Hintergrund sind Spekulationen über die Gegenofferte: So könnte das Konsortium um Bain Capital und The Carlyle Group um einen Partner ergänzt oder ausgewechselt werden und damit das Angebot für Osram nochmals erhöhen. Zwar würde AMS „zu Gerüchten normalerweise keine Stellung“ nehmen. „In diesem Fall ist AMS jedoch der Ansicht, dass das Gerücht um Advent, dem Konsortium um Bain Capital und The Carlyle Group beizutreten, einzig darauf abzielt, das Angebot von AMS zu vereiteln“, heißt es von AMS.