Übernahme der Zugsparte Alstom-Bombardier: IG Metall fordert Beschäftigungssicherung

Zwar sei die Fusion laut Kerner „letztendlich eine gute Lösung“, da „nur so dringend notwendige Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Digitalisierung ermöglicht“ werden könnten. Dennoch seien „Einschnitte auf dem Rücken der Belegschaft dabei kein Zukunftsmodell“, so Kerner. Mit den geplanten Verkäufen von Geschäftsteilen wie der Bombardier-Triebzugssparte Talent 3 und deren Fertigung im brandenburgischen Hennigsdorf wollen die Unternehmen die Chance auf Genehmigung der Übernahme durch die EU Wettbewerbsbehörde erhöhen.



