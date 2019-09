Übernahme durch AMS: Osram ringt mit österreichischem Bieter

Mitten in München ereignete sich in den vergangenen Tagen Bemerkenswertes. Manch einem erschien es gar als schlechtes Omen. Am Karlsplatz, von den Einheimischen Stachus genannt in Erinnerung an die einst gleichnamige Gaststätte an diesem Ort und ihren Wirt Mathias Eustachius Föderl, wurde ein Denkmal gestürzt. „Osram, hell wie der lichte Tag“ prangte dort 60 Jahre lang als Leuchtreklame an den neobarocken Gebäuden zu beiden Seiten des Rondells. Nun musste der Schriftzug weichen: Die Leuchtstoffröhren waren weder besonders umwelt- noch wartungsfreundlich, und für eine Umrüstung auf moderne LEDs wollte die Stadtverwaltung keine Genehmigung erteilen.