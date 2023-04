Übernahme durch russischen „Wettkönig“ Wer ist der Investor, der wohl Contis Russlandgeschäft kaufen wird?

Neun Jahre später setzt der deutsche Autozulieferer alles daran, das einst so feierlich eröffnete Werk im russischen Industriepark „Kaluga Süd“ wieder loszuwerden. Ebenso wie das im Herbst 2013 nebenan eröffnete Reifenwerk, in dessen Bau der Konzern einst 240 Millionen Euro steckte. Denn der erhoffte „Boom-Markt“ Russland ist seit vergangenem Jahr eine No-Go-Area. „Der Krieg ist der Grund, warum wir einen kontrollierten Rückzug vom russischen Markt anstreben“, sagt ein Unternehmenssprecher. Dieser Rückzug beinhalte „den Verkauf unserer Geschäftsaktivitäten in Russland – unter anderem unser Werk in Kaluga“. Und weiter: „Hier befinden wir uns bereits in einem fortgeschrittenen Stadium des Verkaufsprozesses.“ Es fehlten nur noch „erforderliche regulatorische Genehmigungen“.