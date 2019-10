Übernahme gescheitert – und jetzt? Sechs Szenarien, was AMS bei Osram noch erreichen kann

5. Eine Fusion auf Augenhöhe



Die IG Metall hatte bereits einen „Merger of Equals“ – also eine Fusion auf Augenhöhe – zwischen Osram und AMS ins Gespräch gebracht. So etwas findet meistens über einen Aktientausch statt. Vom Firmenwert her würde das passen, beide Unternehmen sind am Aktienmarkt ähnlich viel wert. Und es hätte den Vorteil, dass sich AMS für die Übernahme nicht verschulden müsste. Die Arbeitnehmervertreter befürchteten, dass der Zwang zum Geldverdienen, um die Kredite rasch zu tilgen, zu Lasten der Osram-Belegschaft geht. Doch zwischen den Vorständen von Osram und AMS ist zu viel Porzellan zerschlagen worden, als dass man sich eine Einigung vorstellen könnte – jedenfalls so lange die beiden Firmenchefs Berlien und Alexander Everke am Ruder sind.