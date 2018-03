Übernahme-Poker im Gasemarkt: Air Liquide ist in Lauerstellung

Damit kommen also die großen Konkurrenten wie Air Liquide und die amerikanische Air Products ins Spiel. Nach Handelsblatt-Informationen aus Unternehmenskreisen sind die Franzosen vor allem an Assets von Linde und Praxair außerhalb Europas interessiert. Potier bestätigte am Donnerstag zumindest grundsätzliches Interesse. Als mögliche Ziele nannte er Lateinamerika und Asien. „Wir sind aber mehr in einem Wartemodus.“