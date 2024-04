Übernahme: Vertex Pharmaceuticals erwirbt Alpine Immune für Milliardensumme

Das biopharmazeutische Unternehmen Vertex Pharmaceuticals will die Biotechfirma Alpine Immune Sciences für rund 4,9 Milliarden Dollar in bar übernehmen. Das teilten die beiden US-Unternehmen am Mittwoch mit. Mit dem Zukauf wolle Vertex sein Portfolio um proteinbasierte Immuntherapien zur Behandlung von Autoimmun- und Entzündungskrankheiten ergänzen. Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen werden.