So wandert nun mit Qiagen schon wieder ein Stück Biotech-Know-how ab. Ohnehin haben sich die deutschen Biotechs in den vergangenen Jahren bereits verstärkt Richtung USA orientiert. Das Interesse heimischer Investoren an deutschen Biotech war auch nie besonders ausgeprägt: Über viele Jahre sorgten SAP-Gründer Dietmar Hopp, der derzeit völlig zu Unrecht in Fußballstadien geschmäht wird, sowie die früheren Hexal-Eigentümer Thomas und Andreas Strüngmann, für den Großteil des Geldflusses. In den USA erhalten deutsche Biotechs mittlerweile schneller und einfacher mehr Kapital. Bei Börsengängen ist mittlerweile die New Yorker Nasdaq die erste Wahl: Der Mainzer Krebsforschungsspezialist Biontech, die Rostocker Centogene und die Münchner Immunic ließen ihre Aktien lieber dort notieren als in Frankfurt.