Übernahmeangebot: AMS sieht weiteren Restrukturierungsbedarf bei Osram

AMS sei vor allem an der Technologie von Osram, nicht so sehr am Umsatz interessiert, sagte Wachsler-Markowitsch. „Wir haben ausreichend Erfahrung in der Integration von anderen Unternehmen. Wir haben doch einige Übernahmen in den letzten Jahren gemacht. Wir wissen, wie man so etwas macht.“ Auch die Kunden von AMS begrüßten den Schritt. Sie fänden den Deal sehr überzeugend, sagte der Finanzchef.