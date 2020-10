Übernahmeangebot durch Liberty Steel Thyssen-Stahl im Ein-Euro-Shop

Das hauptsächlich in Duisburg angesiedelte Stahlgeschäft mit seinen 28.000 Mitarbeitern bietet jedenfalls ein Bild des Grauens. Die Auftragseingänge sind in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 (30. September) um ein knappes Viertel zurückgegangen, Tendenz weiter fallend. Die Stahlerlöse liegen bisher mit knapp 5,5 Milliarden Euro rund ein Fünftel unter dem Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen liegt bei minus 841 Millionen Euro nach minus 75 Millionen in den ersten neun Monaten 2018/19. Dass da die Mittelzuflüsse tiefrot sind, versteht sich von selbst. Der sogenannte Business Cashflow weist im laufenden Geschäftsjahr bisher ein Minus von fast 1,4 Milliarden Euro aus. Das ist zum Teil zwar auch auf eine Änderung der Bilanzierung von Leasingverbindlichkeiten zurückzuführen, aber so oder so: Thyssenkrupp Stahl verbrennt viel Geld und bindet mit seinen Werken viel Kapital. So lässt sich nur darüber spekulieren, was denn Liberty Steel, das 30.000 Menschen beschäftigt und umgerechnet rund 13 Milliarden Euro an Jahresumsatz erzielt, so an Übernahmepreis bietet.