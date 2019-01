Übernahmen um Krebs-Medikamente Deutsche Pharma-Hersteller bleiben bislang außen vor

Die Pharmaindustrie befindet sich seit Jahren in einem unaufhörlichen Konzentrationsprozess. Da viele Patente auslaufen und die Kosten für Forschung und Entwicklung steigen, bündeln immer mehr Firmen ihre Kräfte. 2019 fing mit einer der größten Übernahmen in der Branche seit Jahren an: Bristol-Myers Squibb will den Biotechkonzern Celgene für rund 74 Milliarden Dollar kaufen. Bei den neuen Allianzen bleiben deutsche Unternehmen bislang außen vor. So sind die finanziellen Mittel von Bayer etwa durch die Übernahme von Monsanto beschränkt. Auch beim Mainzer Biotech-Unternehmen Biontech, das an individualisierten Krebs-Impfstoffen arbeitet, ist vor wenigen Tagen ein großer Medikamenten-Hersteller eingestiegen – das französische Unternehmen Sanofi.