Übernahmepoker um Pfeiffer Vacuum: Showdown in Wetzlar

Mit der jüngsten Entwicklung ihres Übernahmeziels können die Buschs zufrieden sein. Im ersten Quartal legte das Übernahmeziel Pfeiffer starke Zahlen vor. Der Umsatz legte um ein Viertel auf 137 Millionen Euro zu. Das Ebit gar um 65 Prozent auf 21,4 Millionen Euro. Und es scheint so weiter zu gehen mit einem plus im Auftragseingang um ein Viertel auf 117 Millionen Euro, was einer Marge von über 15 Prozent entspricht. Pfeiffer-Chef Bender rechnet mit kräftigen Zuwächsen in diesem Jahr. Der Umsatz soll auf 520 bis 540 (Vorjahr: 474,2) Millionen Euro steigen. Das operative Ergebnis (Ebit) wie auch die Marge sollen „deutlich“ die Vorjahreswerte von 68 Millionen Euro und 14,3 Prozent übertreffen. Die Entwicklung soll sich laut Bender auch 2018 fortsetzen. Damit würde die eher magere Entwicklung in der ersten Hälfte der Dekade endgültig der Vergangenheit angehören.