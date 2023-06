Übernahmespekulationen „Die Wahrscheinlichkeit, dass Covestro zum Übernahmeziel wird, liegt bei über 30 Prozent“

Es ist ein gewaltiger Konzern, der da gerade offensichtlich seine Fühler nach Covestro ausstreckt: Adnoc fördert fast das gesamte Öl in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen hat Pläne für Investitionen in Höhe von 150 Milliarden Dollar. Adnoc-Chef Sultan al-Jaber will Adnoc auf neue Energien, kohlenstoffarme Brennstoffe sowie Flüssigerdgas und Chemikalien ausrichten. Ende des Jahres übernimmt der Sultan den Vorsitz der 28. UN-Klimakonferenz (COP 28) in Dubai.