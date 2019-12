Üble Nachrede: Elon Musk wegen Verleumdung eines Rettungstauchers in Thailand vor Gericht

Tesla-Chef Elon Musk hat am Dienstag wegen mutmaßlicher übler Nachrede vor Gericht ausgesagt. Er habe den Kläger Vernon Unsworth nicht eines Verbrechens beschuldigt, als er ihn in einem Tweet als „Pädo-Typen“ bezeichnet hatte, sagte Musk am Dienstag in Los Angeles aus. „Pädo“ wird als Abkürzung für „Pädophilen“ verstanden.