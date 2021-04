Ugur Sahin Biontech-Chef lehnt Verzicht auf geistige Eigentumsrechte bei Impfstoffen ab

Sahin sagte, es sei wichtig, dass in der EU hergestellte Impfstoffe auch in andere Teile der Welt exportiert würden. Er rechnet damit, dass in der EU Herdenimmunität bis Ende des Sommers erreicht werden könne. Es habe aber wenig Nutzen, wenn Europa sicher sei und das Virus in anderen Regionen weiter wüte. Eine Zulassung seines Impfstoffs in China erwartet Sahin bis spätestens Juli. Dort kooperiert Biontech mit Fosun Pharma, außerhalb der Volksrepublik arbeitet Biontech mit dem US-Pharmakonzern Pfizer zusammen.