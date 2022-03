Ukraine-Krieg: Bayer stoppt „nicht-essenzielle“ Geschäfte in Russland und Belarus

Bayer stellt als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine alle „nicht-essenziellen Geschäfte“ in Russland und Belarus ein. Alle Ausgaben, die nicht mit der Bereitstellung unverzichtbarer Produkte in den Bereichen Gesundheit und Landwirtschaft zusammenhängen, würden gestoppt, kündigte der Agrar- und Pharmakonzern am Montag an.