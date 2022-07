Ukraine-Krieg Continental prüft kompletten Rückzug aus Russland

Als erster westlicher Hersteller hatte Michelin am Dienstag erklärt, seine Aktivitäten in Russland bis Ende des Jahres an eine lokale Gesellschaft zu übertragen. Der französische Konzern begründete dies mit Lieferkettenproblemen im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland, die es unmöglich machten, die Produktion wieder aufzunehmen.