Ukraine-Krieg Technologiekonzern ABB zieht sich aus Russland zurück

Der Großteil der russischen Belegschaft von ABB sei bereits seit März dieses Jahres beurlaubt, teilte das Unternehmen weiter mit. ABB beschäftigte in Russland rund 750 Mitarbeiter an zwei Produktionsstätten im Großraum Moskau und in Lipezk und an mehreren Servicezentren. Vor dem Ukraine-Krieg machte das Russlandgeschäft rund ein bis zwei Prozent des Jahresumsatzes aus.