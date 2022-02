Ukrainekrieg Nord-Stream-2-Finanzier Wintershall DEA „schockiert“ über Putin

Nach der Anerkennung der von Separatisten dominierten Regionen im Osten der Ukraine durch Putin sowie dessen kriegslüsternen Rede am Montag schwenkte Mehren am Dienstag um. „Eine weitere kriegerische Eskalation wäre fatal“, sagte er in einem schriftlichen Statement. Er gehe nicht davon aus, dass das Treffen mit dem russischen Präsidenten wie geplant stattfinde. Am selbst Tag verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz den Stopp des Zertifizierungsverfahrens für Nord Stream 2 – ein Schlag für Wintershall. Der Konzern hat für das Projekt ein Darlehen in Höhe von 730 Millionen Euro gewährt. Für Fragen verwies Wintershall Dea jedoch auf das für diesen Donnerstag geplante „Jahrespressegespräch“, das nach der Vorstellung der Zahlen für das vergangene Quartal sowie für das Gesamtjahr 2021 stattfinden sollte.



