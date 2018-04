Umbau bei Volkswagen: Wer kommt, wer geht, wer bleibt – so verändert sich der VW-Vorstand

Francisco Javier Garcia Sanz – Zeit als Vorstand Beschaffung läuft ab

Kein VW-Vorstand ist so lange dabei wie der Spanier. Seit 17 Jahren leitet er den Einkauf des Konzerns. In der Branche eilt ihm der Ruf als knallharter Verhandler voraus. Der 61-Jährige hat damit nicht nur den Abgang von Winterkorn, sondern auch sämtliche Skandale wie Kartellvorwürfe oder private Flüge mit Firmenjets schadlos überstanden. Doch sein Ressort hat an Bedeutung verloren. Darum könnte auch Garcia Sanz den Konzern in absehbarer Zeit verlassen.