Umbau der Stahlsparte: Thyssen-Stahlkocher warnen in Brief an Habeck vor Scheitern der grünen Transformation

Die Arbeitnehmervertreter von Thyssen-Krupp gehen wegen der ungeklärten Förderung des Bundes für eine grüne Stahlproduktion auf die Barrikaden. In einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnten sie am Mittwoch den Bund davor, seine Fördersumme weiter zu kürzen.