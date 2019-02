 Umbauforderungen: US-Hedgefonds Elliott erhöht Druck auf Hyundai-Management

SeoulDer aktivistische Investor Elliott hat mit einem offenen Brief an die Aktionäre der südkoreanischen Autogruppe Hyundai den Druck auf das Management erhöht. Der US-Hedgefonds forderte am Mittwoch in dem Anschreiben die Anteilseigner auf, auf den bevorstehenden Hauptversammlungen für eine höhere Ausschüttung und der Auswechslung des Managements zu stimmen.